Giro: parcours, diffusion TV, horaires… voici ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la 8e étape (vidéo)

Remco Evenepoel et le peloton se donnent rendez-vous ce samedi entre Terni et Fossombrone, lors de la 8e étape du Tour d’Italie. Une autre étape clairement découpée en deux parties. Les 150 premiers km sont vallonnés, mais sans difficultés notables. La course passe par Spoleto, Foligno, Gualdo Tadino, Cagli jusqu’à traverser la Gola del Furlo en empruntant l’ancienne route avant d’attaquer les 60 derniers kilomètres, qui concentrent l’essentiel du dénivelé.

Les coureurs affronteront la montée Cappuccini (environ 3 km avec des pentes atteignant les 19 %), le Monte delle Cesane (environ 7 km avec un maximum à 18 %). Après le sprint de Montefelcino, un nouveau passage sur la montée de Cappuccini offre un tremplin idéal vers la victoire d’étape, avec un sommet à 5km de l’arrivée.