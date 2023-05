Romelu Lukaku a 30 ans ce samedi, retour en 30 chiffres insolites sur la carrière du buteur belge

Lukaku fête ses 30 printemps ce samedi. En 30 chiffres, on vous résume en quelque sorte la carrière riche en buts mais pas uniquement de l’international belge.

Décrié par les uns, encensé par les autres, Romelu Lukaku n’a pas toujours fait l’unanimité. Ses détracteurs remettent souvent en cause ses qualités techniques ou sa forme physique. Pourtant, une chose est sûre, l’actuel attaquant de l’Inter de Milan est un buteur hors pair et il a déjà marqué le football belge et européen de son empreinte. Ce samedi, il fête ses 30 ans. Pour l’occasion, retour en 30 chiffres sur la carrière de celui que l’on surnomme Big Rom.

72

C’est le nombre de buts inscrits par Romelu Lukaku sous le maillot de l’équipe national belge. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique, devant Eden Hazard (33 buts).

333,36