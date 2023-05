«Je ne le comprends pas»: Kevin De Bruyne et Manchester City pénalisés par la programmation de l’Eurovision

«En fin de compte, nous ne pouvons pas jouer samedi à cause de l'Eurovision ou quelque chose comme ça à Liverpool et parfois nous n'avons pas assez de forces (de l'ordre) pour gérer deux événements importants», a-t-il ironisé.

«Il n'y a pas grand-chose à faire, parce que nous devons jouer dimanche. Merci beaucoup. Je ne le comprends pas, mais je ne veux plus me battre pour ça», a poursuivi Guardiola.

Avec un point d'avance devant leur dauphin Arsenal, qui compte néanmoins un match de plus, les Cityzens ne peuvent pas se permettre de faire reposer leur cadre pour privilégier le match contre le Real. Les joueurs de Carlo Ancelotti, qui ne se font plus d'illusions pour le titre dans le championnat espagnol, affronteront Getafe en Liga samedi et disposeront d'une journée de repos supplémentaire avant la rencontre de mercredi.