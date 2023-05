Un employé de Bpost a également travaillé au cabinet Jambon durant des années

Un collaborateur de Bpost, payé à 70 % par l’entreprise postale, a travaillé au cabinet de Jan Jambon (N-VA) entre 2015 et 2022, selon une enquête de VRT NWS, qui a obtenu la confirmation du cabinet en question. Lorsque le nationaliste est devenu ministre-président flamand, Bpost a continué à payer le salaire de l’employé, une pratique contraire aux règles en vigueur dans les cabinets ministériels au nord du pays. « Nous allons y remédier », assure le cabinet samedi.

Il apparaît maintenant qu’une personne payée par l’entreprise postale travaillait également au cabinet de Jan Jambon (N-VA) depuis 2015. L’intéressé avait été engagé par Bpost en 2012 en tant que chef des affaires économiques au sein du département juridique et réglementaire. À ce titre, il dépendait directement de Dirk Tirez. Ce dernier est ensuite devenu CEO et a dû démissionner en décembre dernier après un audit sur le contrat controversé relatif à la distribution des journaux.

En 2015, l’employé a rejoint le cabinet de Jan Jambon, où il a travaillé sur les entreprises publiques. L’homme fort de la N-VA était à l’époque vice-Premier ministre du gouvernement (fédéral) Michel et avait demandé de l’expertise sur des dossiers qui ne relevaient pas directement de sa compétence. Ce collaborateur l’a ainsi conseillé sur des entreprises publiques telles que la SNCB, Infrabel et Proximus. En ce qui concerne Bpost, on a toujours veillé à ce qu’il « s’en occupe le moins possible », glisse-t-on dans l’entourage du nationaliste, « bien qu’on ne puisse pas exclure que des propos aient été échangés à propos de Bpost également ».