Cela se confirme pour Eden Hazard: l’attaquant belge se dirige vers une titularisation contre Getafe (photo)

Cela se confirme pour Eden Hazard. En 2023, l’attaquant belge n’a eu droit qu’à 102 minutes de jeu de la part de Carlo Ancelotti. Mais ce samedi, l’ailier du Real Madrid devrait être titularisé pour affronter Getafe, en Liga.

« Nous aurons besoin de fraîcheur et d’énergie. Je veux préserver les joueurs qui sont fatigués, mais ceux qui sont fit seront sur le terrain », expliquait le tacticien italien en conférence de presse. Et cela se confirme puisque le Real Madrid va affronter Getafe avec un groupe relativement réduit en championnat. En attaque, Karim Benzema et Rodrygo ne sont pas convoqués. Eden Hazard devrait être ainsi titularisé.