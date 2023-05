Vers un transfert de Lionel Messi en Arabie saoudite? Le président du club d’Al-Hilal sort du silence

Le président du club saoudien d’Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, a refusé de confirmer un accord avec Lionel Messi, dont le nom a été scandé par les supporters vendredi lors de la finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite. « Ne me posez pas de questions sur Messi », a répondu aux journalistes Bin Nafel, interrogé sur les rumeurs de transfert de l’attaquant du PSG, juste après la victoire sur Al Wehda (1-1, 7 t.a.b à 6) à Jeddah.

« Je ne vous dirai rien. Si quelque chose sort de notre service de presse, vous l’aurez », a-t-il dit. Lors d’une autre interview réalisée sur le terrain, alors que la foule criait « Messi, Messi », Bin Nafel a indiqué : « le groupe est plus important pour moi qu’un joueur ». « Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer (l’équipe). Si on se concentre sur une personne, on perd le groupe », a-t-il souligné.