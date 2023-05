Giro: Ben Healy a dû «rester calme» pour aller décrocher la plus belle victoire de sa carrière

« J’ai essayé de rester calme, et de rouler prudemment sur des routes qui n’étaient pas en excellente condition », a révélé Ben Healy à propos de la stratégie qu’il a adoptée après être parti seul aux avant-postes. « Vous n’êtes jamais certain de gagner, jusqu’à ce que ce soit fini. Je devais juste rouler le plus vite possible et c’est ce que j’ai fait, en espérant qu’ils ne reprendraient pas trop de temps sur moi. »

L’Irlandais a impressionné sur les courses ardennaises avec une deuxième place sur l’Amstel Gold Race et une quatrième place à Liège, notamment. Il a donc dû suivre un programme très serré pour arriver en forme en Italie. « C’était un pari, en quelque sorte. J’ai réussi à bien récupérer après Liège, et je suis arrivé frais au Giro. Cela a bien marché, finalement, même si je ne suis pas vraiment au niveau que j’avais dans les Ardennes. J’avais tout de même de bonnes jambes aujourd’hui. »

Pour la première fois sur un grand tour, Healy avait défini ses objectifs au début de l’année : « remporter une victoire d’étape et tenter de prendre le maillot rose. C’était le plan de le faire sur la quatrième étape, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu », a-t-il avoué.