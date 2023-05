Europe Playoffs: le Standard se saborde dans les arrêts de jeu face à Westerlo et laisse filer La Gantoise (2-2)

Le Standard, qui menait 2-0, s’est fait rejoindre 2-2 par Westerlo samedi, lors de la troisième journée des Europe Playoffs et reste à 7 points de La Gantoise, qui a fait un grand pas vers la conquête d’un ticket européen. Edisson Jordanov (90e+2) et Thomas Van den Keybus (90e+5) ont répliqué aux buts liégeois de Philip Zinckernagel (9e) et Renaud Emond (76e).

Le Standard ouvrait le score dès la 9e minute lorsque Philip Zinckernagel concluait un mouvement à trois avec Aron Donnum et Noah Ohio, qui délivrait l’assist d’une talonnade, après une récupération dans le camp de Westerlo.

Westerlo passait par le côté gauche pour se créer ses meilleures occasions. A la réception d’un centre, Edisson Jordanov manquait de peu le cadre (25e). Nene, décalé au petit rectangle, manquait, lui, le cadre pour quelques centimètres (45e+4).

La rencontre restait équilibrée, avec des occasions de part et d’autre, jusqu’à la 76e minute. William Balikwisha servait parfaitement Renaud Emond, qui évitait le piège du hors-jeu et trompait Sinan Bolat. Peu après, le poteau d’Arnaud Bodart repoussait un centre-tir de Maxim De Cuyper (80e). Westerlo jouait encore de malchance en fin de rencontre: Bodart détournait une frappe de Thomas Van den Keybus, Griffin Yow suivait mais envoyait le ballon sur le poteau (87e).