Bundesliga: le Borussia Dortmund s’impose aussi largement et reste àun petitpoint du Bayern

Dortmund, sans Thomas Meunier et Julien Duranville, a plié l’affaire en première période: après 32 minutes, le marquoir affichait déjà 4-0 après les buts de Donyell Malen (5e), Jude Bellingham (18e sur penalty) et Sébastien Haller (20e et 32e). Ramy Bensebaini (75e) et Lars Stindl (85e) ont réduit la marque avant que Giovanni Reyna ne fixe le score à 5-2 (90e+4).

Dortmund (67 points) reste ainsi dans le sillage du Bayern (68), qui s’est promené contre Schalke (6-0).