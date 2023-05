Après 21 ans, le RWDM retrouve la D1A après s’être imposé face au RSCA Futures (1-0)

Le Racing White Daring de Molenbeek a remporté la Challenger Pro League samedi et a ainsi gagné le droit d’évoluer la saison prochaine en Jupiler Pro League cinquante ans après sa création et une histoire mouvementée marquée par un titre national, une demi-finale européenne et deux faillites.

La renaissance de l’équipe en 2015, la reprise de son nom d’origine et son retour au stade Edmond Machtens ont abouti, après l’arrivée d’un investisseur américain, au but ultime, un an après avoir manqué la promotion en JPL en barrage contre Seraing.

Le RWDM voit le jour quand le Racing White quitte le stade Fallon de Woluwé-Saint-Lambert et rejoint Molenbeek où le Daring végète en D2. Le nouveau club est d’emblée compétitif et termine 3e en D1 dès sa première saison. L’apothéose intervient douze mois plus tard avec le titre de champion.

Sur la scène européenne, les Molenbeekois brillent en 1976-77 en Coupe de l’UEFA, n’étant éliminés qu’demi-finales face à l’Athletic Bilbao.