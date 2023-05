Diables rouges: Nacer Chadli met officiellement un terme à sa carrière internationale

Lorsqu’on pense à Nacer Chadli et l’équipe nationale belge, impossible de ne pas revoir les images de ce but dans les arrêts de jeu contre le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.

La joie de Nacer Chadli après son but contre le Japon au Mondial 2018 - Belga

Son dernier grand tournoi avec les Diables rouges, c’est en 2021 qu’il l’a joué. A l’Euro, il est dans le groupe mais n’est plus un titulaire et lors du match contre l’Italie, en quarts de finale, il monte au jeu mais se blesse presque immédiatement. Âgé de 33 ans, Nacer Chadli compte 66 caps et a inscrit 8 buts sous la vareuse des Diables.

Après le partage 2-2 de Westerlo au Standard, il a mis fin aux spéculations le concernant. Pour lui, les Diables rouges, c’est fini.