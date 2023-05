Rallye du Portugal: problèmes mécaniques pour Thierry Neuville alors que le Belge était deuxième

La dernière journée du rallye du Portugal semblait limpide pour Thierry Neuville et l’équipe Hyundai. Alors que les i20 Rally1 Hybrid du constructeur coréen formaient comme une haie d’honneur (Sordo, Neuville, Lappi, dans l’ordre) à la suite du solide leader Kalle Rovanpera, on s’attendait à ce que l’Espagnol s’efface pour permettre à notre compatriote de terminer le rallye à la 2e place.

Une minute et demie de perdue en 3 km !

Las, dès le départ de la première spéciale du jour, on a pu constater que la voiture nº11 évoluait au ralenti sur les 3,36 km à peine de la spéciale de Lousada. Et à l’arrivée, Neuville accusait près d’une minute et demie de retard sur Katsuta, crédité du meilleur temps.

« C’est fini ! »

« C’est fini ! », s’est exclamé Thierry Neuville à l’arrivée, avant de rester évasif sur cette défaillance technique. « Je ne sais pas exactement ce qu’il y a, mais ça me semble être quelque chose de similaire à ce qu’on a eu hier soir. On va tenter de résoudre le problème… », a-t-il déclaré avant de démarrer malgré tout.