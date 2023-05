«Une fois de plus invisible»: Eden Hazard largement critiqué par la presse espagnole après son match contre Getafe

Ce samedi soir, , le Real Madrid a arraché la victoire sur un but d’Asensio (70e) lors de la réception de Getafe (1-0) à l’occasion de la 34e journée de Liga. Un résultat qui place les Madrilènes (71 points) à la deuxième place du classement et ne permettra pas au FC Barcelone (82 points) d’être mathématiquement champion avant le derby contre l’Espanyol dimanche.

Thibaut Courtois était assez logiquement titulaire alors que la surprise du onze de base était la présence d’Eden Hazard qui retrouvait un peu de temps de jeu. L’ancien capitaine des Diables a disputé 61 minutes avant d’être remplacé. Une prestation en demie-teinte pour l’ailier du Real Madrid. Ce dimanche matin, la presse espagnole n’était pas tendre avec Eden Hazard.

Le journal espagnol AS écrivai ainsi : « Hazard a finalement été titulaire, mais il a été une fois de plus invisible, la représentation d'un échec inattendu et d'un rêve impossible. Une honte pour celui qui, il y a cinq ans, était le troisième meilleur footballeur du monde. Une pensée douloureuse avec laquelle Madrid devra vivre jusqu'à la dernière seconde de son contrat. »