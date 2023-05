«Tiens-toi loin de moi»: Primoz Roglic a fait croire à ses concurrents sur le Giro qu’il avait le Covid

Ce samedi, lors de la huitième étape, Primoz Roglic a attaqué dans la montée de Cappuccini dans le final, envoyant un signal fort. Le Slovène a ainsi repris 14 secondes à Remco Evenepoel, toujours deuxième au classement général derrière Andreas Leknessund.

Mais à l’arrivée, Geraint Thomas a livré une confession pour le moins étonnante. La Jumbo-Visma a été chamboulée par l’infection de trois coureurs par le Covid-19. Et une rumeur concernant Primoz Roglic enflait dans le peloton. Dans des propos rapportés par CyclingNews, Thomas explique à propos du Slovène : « Pas mal pour un gars qui a le Covid. Il m’a dit ça vendredi, qu’il avait le Covid. Alors j’ai dit : ’Tiens-toi loin de moi, alors. »

Et d’ajouter : « Il dit toujours qu’il a de mauvaises jambes comme ’Ah, la course est dure, hein. C’est trop dur, hein, je rentre chez moi. Et puis il y va et gagne de dix minutes. »