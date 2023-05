Giro: Remco Evenepoel remporte le contre-la-montre et récupère le maillot rose

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté la neuvième étape du Tour d’Italie (WorldTour), un contre-la-montre de 35 kilomètres entre Savignano sul Rubicone et Cesena dimanche. Le champion de Belgique de l’exercice s’est imposé pour une seconde devant le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) et récupère au passage le maillot rose.

Evenepoel n’avait plus que 2 secondes d’avance sur Thomas après 23,1 kilomètres. Six kilomètres plus loin, ce dernier était même le plus rapide, dans la même seconde que le champion de Belgique, 23 devant Primoz Roglic.

Remco Evenepoel a finalement coupé la ligne avec le meilleur temps, 41:24, une seconde devant Geraint Thomas et deux devant le coéquipier et compatriote du Britannique, Tao Geoghegan Hart. Roglic a terminé à 17 secondes, et le maillot rose Leknessund à 1:15. Le ’Petit Cannibale’ reprend donc les commandes du général grâce à la 43e victoire de sa carrière, la 6e cette saison et la deuxième du Giro 2023.