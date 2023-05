Diables rouges: Nacer Chadli aura laissé une trace pour l’éternité

Axel Wisel et Nacer Chadli, les deux amis liégeois, ont tiré leur révérence internationale. Presque main dans la main. Tout un symbole pour deux éléments qui ont marqué l’histoire des Diables rouges. Vingt-quatre heures après l’annonce du récupérateur de l’Atlético Madrid, c’était au tour du flanc de Westerlo d’officialiser, lui aussi, son retrait. Celui-ci n’était pas franchement une surprise dans la mesure où l’intéressé n’avait plus porté la vareuse noire-jaune-rouge depuis juillet 2021 (le quart de finale de l’Euro contre l’Italie) et parce qu’il ne figurait pas dans les premiers plans de Domenico Tedesco.