Après la Croatie, le Portugal: les occasions manquées de Thierry Neuville

C’est fini ! » Quand il a prononcé ces mots à la sortie de la première spéciale de l’ultime journée du rallye du Portugal, Thierry Neuville ne pouvait que susciter l’étonnement, en plus de partager une légitime déception. Son Hyundai i20 Rally1 Hybrid suffoquait certes comme un vieux soufflet de forge, mais elle roulait toujours. Et de fait, peu après avoir quitté cette zone de contrôle, l’équipe coréenne confirmait qu’elle avait demandé à son pilote de « tout faire pour rejoindre l’arrivée », certes au ralenti en raison d’un turbo défaillant. « Pour sauver les (10) points de la 5e place », justifiait-on dans le camp coréen, où on allait tenter de se consoler avec les 2e et 3e places finales de Dani Sordo et Esapekka Lappi, qui permettaient de sauver les meubles au championnat des constructeurs en ne concédant « que » 3 points à Toyota.