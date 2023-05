Le splendide doublé de Gundogan dans la victoire de Manchester City à Everton (vidéos)

Un nouveau doublé et une passe décisive d’Ilkay Gündogan ont offert à Manchester City un succès aisé à Everton (3-0) et trois points précieux dans la course au titre, dimanche, lors de la 36e journée de Premier League.

Grâce à cette victoire, City compte à nouveau quatre points d’avance sur Arsenal, alors que les deux équipes ont le même nombre de matches joués (35).

Les Gunners reçoivent Brighton à 17h30 et devront non seulement réaliser un sans-faute dans leurs trois dernières journées, mais aussi compter sur deux faux-pas de leurs rivaux pour espérer être sacrés.

A trois jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, City a fait le boulot avec sérieux, après vingt premières minutes maîtrisées mais un peu poussives.