Playoffs 1: l'Union se défait facilement de Genk et reste au contact de l'Antwerp

A l’Union, Karel Geraerts a reconduit le onze vainqueur du Club Bruges. Côté limbourgeois, Luca Oyen a pallié l’absence de Mike Trésor et Carlos Cuesta a retrouvé sa place au détriment de Mujaid Sadick. Les joueurs sont rapidement rentrés dans le vif du sujet et l’arbitre Jasper Vergoote a sorti une première carte jaune à Mark Mc Kenzie pour une faute sur Lazare Amani (4e). Les Unionistes étaient plus entreprenants mais sur une mauvaise sortie de Maarten Vandevoordt, Teuma a vu son tir détourné de la tête par Bilal El Kandouss (6e). Par contre, Burgess a frappé juste sur un corner de son capitaine (12e, 1-0). Les Bruxellois ont poursuivi sur leur lancée et chaque joueur de Genk en possession du ballon était immédiatement mis sous pression.

Dos au mur, Wouter Vrancken a renforcé son compartiment offensif en lançant Toluwalase Arokodare et Yira Sor à la place d’Oyen et El Khannouss (46e). Cette manœuvre n’a pas démenti la statistique voulant que l’Union ne perde pas quand elle mène à la mi-temps. Désormais, les Bruxellois ont récolté 29 victoires et 1 partage lors des trente rencontres dans ce cas de figure. Alors qu’il avait averti Victor Boniface suite à un contact avec Daniel Munoz, l’arbitre est revenu sur sa décision après l’intervention du VAR et a accordé aux Unionistes un penalty transformé par Teuma (68e, 2-0). Il n’y avait plus de suspense et sur corner, Burgess a fait le bis de la tête (81e, 3-0).

Revivez les moments fort de la rencontre :