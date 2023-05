Comment le RWDM est passé de l’enfer au paradis

Huit ans après sa renaissance, le RWDM débarque en D1A après son succès (1-0) face au RSCA Futures. « On voulait atteindre la D1A. Ça aurait pu être en 2022, mais je n’ai jamais collé une date au projet. On peut tout gérer en tant que dirigeant, mais pendant un match, on est hors zone. Une erreur d’un joueur, d’un arbitre peut te faire rater une saison », nous dit le président Thierry Dailly. Ce dernier est décidément un homme de symboles. « J’ai eu 47 ans (NDLR : le matricule originel du RWDM) le jour de notre premier match de championnat à Waterloo en 2015-2016 et, dans quelques semaines, ça fera 50 ans que le RWDM est né, en 1973. »

Coup d’œil dans le rétro des vingt-et-une années d’absence du RWDM au sein de l’élite.

1L’épisode FC Brussels né sur les cendres du RWDM