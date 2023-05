Giro: Remco Evenepoel est seul contre tous

Le soulagement était perceptible sur les visages gonflés par l’effort et les trombes d’eau sur la ligne de Cesena. La première partie de ce Giro aux conditions météo sur courant alternatif s’est conclue sous la pluie, rendant le contre-la-montre plus stressant que de coutume, pour les favoris et les outsiders. Une première partie, mine de rien bien dense, avec de trop longues étapes, une dépense d’énergie bien dosée par rapport à la suite des événements. Et donc l’accès au premier jour de repos accueilli avec délectation.