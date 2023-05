Hockey: une nouvelle finale pour La Gantoise

Après avoir réussi à assurer l’essentiel, samedi, lors de leur premier rendez-vous avec les Anversois (succès 5-0), les Flandriens n’ont pas éprouvé trop de difficultés pour transformer l’essai en se qualifiant pour leur seconde finale de championnat consécutive. Pourtant, c’est bien le Dragons qui lançait les hostilités, dès la 6e minutes de jeu, via Simon Gougnard. Un premier but qui libérait pourtant assez étrangement les visiteurs qui jouaient de mieux en mieux. Les débats étaient tendus et Gand égalisait, sur penalty, grâce à Roman Duvekot. En début de seconde période, les hommes de Pascal Kina mettaient déjà un terme aux derniers espoirs locaux avec le doublé de l’ancien attaquant du Beerschot, à nouveau sur une phase de penalty.

Le Dragons était au pied du mur mais il ne retirait pourtant par son gardien alors qu’il n’avait plus rien à perdre (il le fera en toute fin de partie). A la 53e minute, l’international argentin Nicolas Della Torre égalisait sur p.c. avant que Robbert Rubbens ne fixe le score définitif (3-2) de cette demi-finale retour à 5 minutes du coup de sifflet final. Le week-end prochain, les Gantois tenteront donc de décrocher leur second titre face au Waterloo Ducks. Ce qu’ils attendent déjà patiemment depuis… 1921 !