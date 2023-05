Timothy Herman après son exploit au javelot à Nairobi: «J’étais juste venu pour battre le record de Belgique»

En athlétisme, la Belgique n’est pas particulièrement renommée pour ses lanceurs. Ou plutôt, devrait-on dire aujourd’hui, ne l’était pas ! Depuis ce samedi, les choses ont un peu changé avec l’incroyable prestation réalisée au javelot par Timothy Herman.

A 32 ans, l’athlète de l’AC Meetjesland, club basé à Eeklo, Maldegem et Lievegem, en Flandre orientale, a, en effet, remporté le concours du Kip Keino Classic à Nairobi, au Kenya, avec un jet à 87,35 m. Un jet réussi à son premier essai et qui lui a non seulement permis de pulvériser son record personnel (80,48 m, 2019) mais aussi le vieux record de Belgique de Johan Kloeck fixé à 83,65 m depuis 1999. Ajoutons à cela que le citoyen d’Audenaerde a devancé le double champion du monde 2019 et 2022, le Grenadin Anderson Peters (85,72), que sa performance est la troisième de l’année et qu’il a largement réussi le minimum imposé pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août). N’en jetez plus !