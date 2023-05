Remco Evenepoel et son départ inattendu du Giro, une véritable onde de choc

À la veille d’une journée de repos bien méritée pour l’ensemble des coureurs du Tour d’Italie, c’est une onde de choc qui a frappé le peloton dimanche soir. Plus particulièrement, la formation belge Soudal-Quick Step et son leader Remco Evenepoel (23 ans). Alors que le champion du monde avait remporté le contre-la-montre et qu’il avait renoué avec son tricot rose, il a été contraint de quitter le Giro. La faute à ce satané Covid, qui avait déjà décimé plusieurs équipes auparavant.