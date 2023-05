Patrick Evenepoel sur le test positif au Covid de Remco: «On a vu qu’il n’était pas dans son état normal»

Oumi et les parents de Remco avaient fait le déplacement, jusqu’à Cesena, ce dimanche. Interrogé par Het Laatste Nieuws, Patrick Evenepoel, père du champion du monde, ne pouvait cacher une énorme déception. « J’avais eu un mauvais pressentiment, et il s’est avéré juste… On a bien vu qu’il n’était pas dans son état normal. Agna l’avait également mentionné lors de l’étape des Murs : nous n’aimions pas vraiment son look », avançait-il. « Bien sûr, on ne pense pas tout de suite au Covid car il y avait eu cette double chute quelques jours auparavant. C’est dommage mais, d’un autre côté, on peut aussi se dire qu’il y a des choses pires dans la vie. Aujourd’hui, c’est lui qui en fait les frais. Mais je lui ai dit : ‘Ce n’est pas de ta faute. Tu as travaillé assez dur pour cela, tu as tout fait pour ça. Tu ne peux absolument rien y faire, tu es impuissant.’ »

Le garçon rentre donc en Belgique ce lundi, va devoir observer quelques jours de repos et surtout tenter d’essuyer cette énorme frustration. « Le connaissant, il aura du mal pendant un certain temps. Mais je pense qu’il va très vite réussir à tourner le bouton pour se concentrer sur de nouveaux et différents objectifs », poursuivait Patrick Evenepoel, sans pour autant savoir ce qu’il en sera précisément : « Il faut d’abord qu’il prenne de la distance par rapport à tout pendant un certain temps. »