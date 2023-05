Le Barça retrouve le titre et un peu de répit

Ce titre du FC Barcelone, 4 ans après le précédent, Xavi Hernández l’avait préfacé dès sa première rencontre. On était le 20 novembre 2021 et il venait de prendre le relais de Ronald Koeman sur le banc. Et cette équipe-là, fort différente de celle de ce dimanche soir, avait écarté l’Espanyol Barcelone 1-0 au Camp Nou. Un an et demi plus tard, contre le même adversaire, mais chez lui, Xavi a fêté la Liga.

Désigné pour calmer le peuple bleu et grenat, Xavi s’était d’emblée efforcé de relâcher cette pression autour de sa personne. « Je ne suis ni Guardiola ni Cruyff, juste leur élève. Ce qui m’importe, c’est permettre au club de renouer avec des titres », avait-il prévenu.