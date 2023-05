Le revival du RWDM entre le «non peut-être» et le «Yes we can»

Depuis samedi, la comptabilité des espaces-temps du Racing White Daring de Molenbeek se chiffre à des années-lumière quand on les met bout à bout : 21 saisons dans la lumière blafarde de quelques pylônes essoufflés des séries inférieures, trois décennies et demie sans plus de deux clubs bruxellois en D1 (Anderlecht, Racing Jet et RWDM en 1986-87), un seul et unique titre de champion de Belgique qui remonte à 1974-75 et une logorrhée de stats toutes aussi poussiéreuses les unes que les autres à propos de ces quatre lettres magiques qu’un homme, Thierry Dailly, est allé chercher sur un coup de tête au fond d’un ossuaire de marques déposées où elles achevaient de se décomposer.