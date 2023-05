Hockey: le Waterloo Ducks fait trébucher le Léo

Alors que de très nombreux observateurs s’attendaient à une finale entre le Léopold, qui avait terminé largement en tête à l’issue de la phase régulière de la compétition, et le Dragons, deuxième et de retour à son meilleur niveau après une défunte saison trop moyenne, c’est finalement un duel, tout aussi séduisant entre le Waterloo Ducks et la Gantoise, qui sera au programme, à Brasschaat, samedi et dimanche prochain (16 h 15). Un rendez-vous explosif entre deux équipes qui ont dynamité les demi-finales en proposant des prestations solides et très matures.