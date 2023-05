«Quel choc», «Le scénario parfait s’est transformé en thriller»... la presse internationale réagit à l’abandon d’Evenepoel sur le Giro

Remco qui rime avec Giro, la rime a pris un sérieux coup de déprime ce dimanche sur le coup de 22h30. On comprend mieux dès lors les deux journées « moins bien » avouées par le champion du monde et qu’on expliquait trop facilement, finalement, comme conséquence de ses deux chutes, mercredi, lors de la cinquième étape.

Et donc, ce dimanche, dans la foulée d’un test de routine anti-covid, celui-ci ramenait Evenepoel dans le rouge, avec une interdiction sanitaire de course. Quelle poisse pour un coureur qui avait tant misé pour cette vie en rose et qui après un départ tonitruant (quel contre-la-montre à Pescara !) a été rattrapé par la sorcière aux dents vertes du mauvais sort…

Comme on pouvait s’y attendre, cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde de la pédale. Ce lundi matin, de nombreux quotidiens consacraient une partie de leur Une à notre compatriote. Comme, par exemple, la Gazzetta dello Sport, qui titre : « Quel choc ! », déclarant que « le Giro perd son grand favori ».