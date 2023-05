Mercato: Joris Kayembe va quitter le Sporting de Charleroi pour Genk pour un contrat de trois ans, plus une saison en option

L’aventure de Joris Kayembe au Sporting de Charleri est quasiment officiellement terminée. Le latéral gauche de 28 ans va s’engager avec le Racing Genk pour les trois prochaines saisons, avec une option pour prolonger le bail d’un an. Arrivé en janvier 2020, il a disputé 116 matches pour les Zèbres. Courtisé par New England Revolutions en janvier dernier, le néo-international congolais était finalement resté en Jupiler Pro League, faut d’accord entre les clubs et alors que lui se posait des questions sur le football aux Etats-Unis.

Il va donc renforcer le noyau limbourgeois puisque Genk est déjà assuré de jouer l’Europe.