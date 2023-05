Romelu Lukaku, Arthur Theate... Voici notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Après un but annulé pour Sassuolo, c’est Romelu Lukaku qui faisait mouche pour l’Inter en envoyant une frappe lourde dans le plafond du but depuis l’extérieur du rectangle (41e). Un but tout en puissance pour le Diable Rouge qui fêtait ce samedi son anniversaire. Un autobut de Tressoldi (55e) et un but signé Lautaro Martinez (58e) mettaient l’Inter dans une position confortable avant de voir Matheus Henrique (63e) et Frattesi (77e) réduire le score dangereusement pour Sassuolo. Lukaku mettait fin à tout suspense à la 89e en signant le 4-2, synonyme de victoire.

Jérémy Doku

Dans cette rencontre entre Rennes et Troyes, Arthur Theate n’est pas le seul Diable rouge à s’être illustré. En effet, bien qu’il n’ait pas fait trembler les filets lui-même, Jérémy Doku a distillé deux offrandes en direction de ses partenaires. Une solide performance qui prouve que l’ailier est enfin débarrassé de ses pépins physiques et est bel et bien de retour au tout premier plan avec Rennes. Avant d’y briller sur la scène européenne dans quelques mois ?

Notre flop 3

Leandro Trossard

Avec Julio Enciso (51e), Deniz Undav (86e) et Pervis Estupinen (90e+6), Brighton s’est imposé 0-3 à Arsenal lors de la 36e journée et lui a joué un mauvais tour dans la course au titre. Les Gunners restent deuxièmes avec 81 points, à quatre longueurs de Manchester City, qui a disputé un match de moins, et deux journées encore à disputer. Les Seagulls grimpent à la 6e place (58 points).

Chez les Gunners, Leandro Trossard est monté au jeu à la place de Gabriel Martinelli, blessé (20e). Le Diable rouge, qui retrouvait ainsi son ancien club, n’est pas passé loin d’ouvrir la marque à la demi-heure de jeu, mais sa tentative a échoué sur la barre transversale. Plus tard dans la rencontre, l’ancien du Racing Genk s’est à nouveau illustré, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, à quelques minutes du coup de sifflet final, Trossard a complètement manqué sa relance, offrant une occasion en or à ses anciennes couleurs. Occasion convertie par un autre ex-pensionnaire de notre bonne vieille Jupiler Pro League, Deniz Undav.

Yannick Carrasco

Alors qu’il avait remporté ses cinq derniers matches en déplacement à Elche, l’Atletico Madrid s’est incliné 1-0 dans un match comptant pour la 34e journée de la Liga. Avec cette défaite sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat espagnol, les Colchoneros manquent l’occasion de passer devant le Real et de grimper à la deuxième place du classement.

Pourtant, Yannick Carrasco, qui a joué l’intégralité de la rencontre, au même titre qu’Axel Witsel, avait l’occasion de relancer les siens peu après l’heure de jeu. Soit le moment idéal pour revenir dans le match, pour pouvoir pousser son adversaire dans ses derniers retranchements en fin de rencontre. Mais il n’en fut rien, puisque le Diable rouge a buté sur le portier adverse…

Divock Origi

En déplacement à la Spezia, l’AC Milan a subi un revers inattendu (2-0) dans le cadre de la 35e journée de Serie A. Un résultat qui laisse le Milan à une cinquième place provisoire mais qui fait du bien à la Spezia (18e) en pleine lutte pour le maintien et qui peut toujours y croire.