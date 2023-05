L’Europe s’éloigne pour le Standard: les cinq rendez-vous manqués des Rouches à Sclessin

Après Bruges, Seraing a brisé la dynamique

Avec le recul, plus de sept mois plus tard, il est encore difficile de comprendre comment le Standard a pu s’incliner à domicile face à Seraing (0-2), finalement relégué au bout des 30 journées de la phase classique. L’un des quatre succès des Métallos à l’extérieur cette saison… Après une victoire mémorable contre Bruges (3-0), les Rouches auraient sûrement voulu enchaîner mais la trêve internationale a finalement brisé la dynamique. « Nous étions mous, nous avons raté plein de gestes simples », pestait Arnaud Bodart le soir de cette défaite honteuse. Accident de parcours, a priori, pour Ronny Deila et ses hommes qui avaient réussi à relever la tête rapidement grâce à leurs succès à Charleroi, contre Anderlecht et l’Antwerp. Mais le mal était fait : parmi les cinq meilleures équipes de la phase classique, aucune n’a perdu des points contre les Sérésiens.