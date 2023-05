Le Barça champion d’Espagne : qui sont les instigateurs du retour au sommet des Catalans ?

Outre les contrats de sponsoring, Laporata a aussi actionné ce que l’on appelle des « Leviers économiques ». Ce qui signifie la vente d’actifs possédés par le club afin d’obtenir des fonds. Le Barça a par exemple vendu 25% de ses droits télés au fond d’investissement américain, Sixth Street, pour plus de 400 millions d’euros et pour une durée de 25 ans. Ou a vendu sa plateforme de création de contenu audio et vidéo, « Barça Studios ». Vente qui a généré près de 500 millions.

Critiqué dès son arrivée car il n’a pas réussi à conserver la légende Lionel Messi, Joan Laporta a remis le FC Barcelone sur les rails financièrement. Le président des Catalans reprend un club, en mars 2021, criblé de dettes. Josep Maria Bartomeu, son prédécesseur, a emmené les Blaugranas dans un véritable bourbier financier qui se chiffrait à plus d’1,35 milliard d’euros de dettes. Laporta a donc du être ingénieux pour relever le club. D’abord en signant des contrats de sponsoring importants, comme avec Spotify. Un accord qui a vu le stade barcelonais devenir le « Spotify Camp Nou » mais qui va rapporter 280 millions d’euros étalés sur 4 ans. Ou encore, celui signé avec une société de cryptomonnaie WhiteBIT, qui devrait offrir 10 millions par an au FC Barcelone.

Sur la pelouse du frère ennemi, les scènes de joie et d’euphorie se multiplient dans le chef des joueurs du FC Barcelone après le coup de sifflet final. Même si les supporters de l’Espanyol tentent de gacher la fête, ils ne changeront rien au résultat, les Blaugranas soulèvent leur premère Liga depuis 4 ans. Un titre conquis après une saison placée sous le signe du renouveau. Entre pragmatisme, jeunesse et leviers financiers, qui sont les grands hommes de ce retour au sommet de l’élite espagnole ?

Si on ajoute à cela, les 595 millions empruntés à la banque « Goldman Sachs », cela fait une sacrée quantité d’argent réunie par Laporta. Des fonds qui ont permis le recrutement de nombreux joueurs (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessié, Christensen, ...) et la constitution d’une équipe compétitive. Sans quoi, le titre n’aurait certainement pas été possible.

Xavi, le pragmatique

Xavi a reconstruit l’équipe - PhotoNews

Arrivé à l’automne 2021 pour reprendre une équipe laissée à la 9e place par Ronald Koeman, Xavi a aussi une grande part de responsabilité dans le retour de Barcelone sur le trône de la Liga. L’Espagnol a avant tout remis l’accent sur la prédominance de la victoire. Alors qu’il s’est épanoui, en tant que joueur, dans le jeu offensif et de possession de Pep Guardiola, l’ancien numéro 6 n’hésite pas à aller à l’encontre de ces principes pour privilégier les résultats. Il ne rechigne pas, par exemple, à parfois laisser le ballon à l’adversaire pour privilégier le jeu en transition, ce qui semblait inacceptable en Catalogne il y a encore quelques années.

Ce n’est pas que le Barça est devenu une équipe ultra défensive qui ne produit pas de jeu mais on ne se trouve plus face au grand Barcelone qui dominait de la tête et des épaules pendant 90 minutes. C’est une équipe plus efficace et capable, aujourd’hui, de jouer plus bas et de se montrer plus attentiste par moment, pour gérer ses temps plus faibles.

Le natif de Terrassa fait preuve d’un certain pragmatisme qui va parfois à l’encontre des idéaux cruyfistes et de l’ADN du Barça. Mais force est de constater que ça fonctionne.

Marc-André Ter Stegen, le mur

Ter Stegen, un véritable mur - PhotoNews

S’il y a un secteur de jeu où le Barcelone de Xavi a impressionné, c’est défensivement. Avec 13 buts encaissées en 34 rencontres, les Blaugranas sont de loin la meilleure défense de Liga. lls le doivent bien à un Ter Stegen revenu à son meilleur niveau. Alors qu’il est décrié depuis plusieurs saisons, l’Allemand est redevenu un véritable mur et à fait gagner des points précieux à son équipe. Impérial sur sa ligne, le portier de 31 ans a préservé ses cages inviolées à 25 reprises, soit une de moins que le record de clean sheet du championnat détenu par Francisco Liaño (Deportivo La Corogne) depuis 1994. Outre les clean sheet, il a réalisé de nombreux arrêt décisifs. Ce qu’on ne voyait plus ces dernières années.

Robert Lewandowski, le serial buteur

Lewandowski, le buteur qu’il manquait - PhotoNews

On considère souvent que la base d’une grande équipe, c’est un grand gardien et un grand attaquant. Les barcelonais ont pu compter sur les deux cette saison. Car outre les arrêts de Ter Stegen, les buts de Lewandowski ont aussi rapporté leur pesant de points. La saison dernière, l’un des problèmes principaux des pensionnaires du Camp Nou était l’absence d’un réel finisseur. Le Polonais est venu régler cela en plantant 21 roses en Liga. Leader du classement des buteur devant Karim Benzema, le Polonais est bien parti pour aller chercher le titre de Pichichi.

L’explosion de la jeunesse

Les jeunes sont aussi les artisans de ce titre - PhotoNews

A tout cela s’est ajouté, la confimation ou l’arrivée sur le devant de la scène de nombreux jeunes joueurs. Alejandro Baldé est la révélation de cette saison. Un pur produit de la Masia qui a relégué Jordi Alba sur le banc grâce à ces multiples grosses performances. Rapide, percutant et très bon dribbleur (Il a réussi 48 dribbles, chiffres le plus élevés de son équipe), il apporte tout ce que le champion d’Europe 2012 ne pouvait plus apporter sur son flanc gauche. Il a encore quelques lacunes défensives comme l’explique son entraineur « Nous avons travaillé avec Baldé, beaucoup de choses défensivement, c’est peut-être là où il était le moins bon et où il a le plus souffert ». Mais à force de travail de ce domaine, il pourrait devenir l’un des meilleurs latéraux au monde.

Toujours sur le front défensif, Ronald Araujo a confirmé qu’il était l’un des meilleurs défensseurs du championnat. Rapide, fort au duel et quasiment imbattable en 1 contre 1, l’Uruguayen s’est montré impérial tant en défense central qu’à droite.

Autres confirmations, mais dans l’entrejeu cette fois, Pedri et Gavi sont aussi des artisans du titre. Le premier est toujours aussi actif et clairvoyant dans son jeu. Très à l’aise entre les lignes, le milieu de 20 ans s’est même mué en buteur cette saison avec 6 buts marqués dont 5 ont été décisifs. Les buts de Pedri ont donc rapporté 15 points à ses couleurs ! Gavi aussi a été incontournable cette saison. Tant au centre du jeu que sur l’aile gauche, il toujours répondu présent. Le Sevillan a des qualités techniques et une vision de jeu impressionnante, mais c’est surtout de la personnalité et beaucoup (trop parfois) d’agressivité qu’il apporte à son équipe. Du haut de ses 18 ans, il pourrait devenir très rapidement un véritable leader.