Evenepoel positif au covid: «En cas de symptômes, il est déconseillé de faire du sport»

Le covid joue les trouble-fête au Giro. A ce jour, six coureurs dont le leader belge du classement général, Remco Evenepoel, ont dû quitter la course après un test positif. « On n’est de toute évidence pas débarrassé du coronavirus (…) dans le sport, c’est toujours bien présent. On ne peut blâmer personne, mais cela exige inévitablement de nouvelles mesures », avait exhorté dans nos colonnes le père du coureur, Patrick, à l’annonce du forfait du champion du monde. L’appel a été entendu : il sera désormais obligatoire « de porter un masque dans les zones où l’on entre en contact avec des coureurs », a annoncé lundi le directeur de la course, Mauro Vegni.