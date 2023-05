Primoz Roglic regrette le départ de Remco Evenepoel: «On ne le souhaite à personne»

« Je n’ai aucun doute qu’il sera très vite de retour », a commenté le Slovène. « Il est super fort, et il a déjà connu des revers plus difficiles, donc il s’en sortira. »

Orphelins de Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), qui a dû abandonner le Tour d’Italie dimanche à la suite d’une infection au Covid-19, les favoris à la victoire finale ont réagi pendant la journée de repos. « On ne souhaite à personne de devoir quitter la course comme ça », a regretté Primoz Roglic dans un communiqué publié par son équipe Jumbo-Visma, lundi.

Le départ d’Evenepoel redistribue les cartes dans la course au maillot rose. Le plan de course du triple vainqueur de La Vuelta ne change pas pour autant, d’après lui. « Je veux gagner le Giro, et peu importe contre qui je suis. Nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes. »

Remco Evenepoel était le sixième coureur à devoir quitter la Corsa Rosa après un test positif au Covid-19. Le virus avait durement frappé Jumbo-Visma avant l’entame de la course puisque les Néerlandais Robert Gesink et Jos van Emden ainsi que le Norvégien Tobias Foss avaient dû être remplacés dans la liste. « Nous faisons de notre mieux pour tout garder sous contrôler, mais il faut aussi un peu de chance », a commenté Roglic.