Christian Burgess brille avec l’Union: «Les gens n’avaient pas compris son départ pour le club bruxellois à l’époque»

Christian Burgess a marqué les esprits ce dimanche face à Genk, devant plusieurs de ses amis venant spécialement le voir d’Angleterre, claquant le troisième doublé de sa carrière. Et probablement le plus important de tous, lui qui avait déjà réalisé pareille performance en 2015 avec Peterborough et en 2021 avec l’Union face à Ostende. Car celui-ci permet aux Saint-Gillois de conserver intactes leurs chances de remporter le titre. Aux anges après la rencontre, le défenseur anglais répéta à plusieurs reprises, à qui voulait l’entendre, à quel point il avait pris la bonne décision de rejoindre l’Union en 2020 en provenance de Portsmouth. « C’était le bon choix de carrière ! », s’exclamait-il.

Et pourtant, à l’époque, des dents avaient grincé outre-Manche. Car après cinq années bien remplies à « Pompey », avec notamment un titre de champion de League Two et un EFL Trophy conquis à Wembley, il décida de ne pas prolonger l’aventure, au grand dam de son club.