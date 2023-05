Arnaud De Lie épaulé par son grand frère Axel aux Quatre Jours de Dunkerque

Après la Bretagne, cap vers les Hauts de France pour Arnaud De Lie. La pépite de la formation Lotto-Dsnty poursuit sa tournée « printanière » en s’alignant, dès ce mardi, aux Quatre Jours de Dunkerque qui se tiendront… sur six jours. Une course par étapes qu’il aborde avec le plein de confiance – il reste sur une victoire au GP du Morbihan et une deuxième place au Tro-Bro Léon – et, plus encore, avec énormément d’ambitions.