Abandon d’Evenepoel: ces champions qui ont eux aussi dû renoncer avec le maillot de leader sur les épaules

Les causes sont évidemment bien différentes mais le Belge n’est pas le premier maillot rose stoppé net dans son élan victorieux. Regard non exhaustif sur les retraits les plus célèbres des tricots de taulier sur les Grands Tours.

Eddy Merckx, Giro 1969

La fameuse « bombe de Savone ». Déjà vainqueur de quatre étapes et dans un maillot rose tellement solidement tricoté que personne ne songe à lui contester, Eddy Merckx est exclu de la course rose et ne peut prendre le départ de la 17e étape. En cause, un contrôle positif au « Réactivant », effectué dans la cité de Savonne rentrée du coup et bien malheureusement dans la postérité. « Je parlais d’arrêter le vélo, j’éprouvais un réel dégoût pour ceux qui m’avaient piégé. Car, à Savone, j’ai été piégé », expliquera-t-il dans sa biographie « Tout Eddy ».