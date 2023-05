«Messi, Messi»: les supporters du Barça scandent le nom de l’Argentin lors de la célébration du titre (vidéos)

L’équipe de Xavi Hernandez a battu l’Espanyol dimanche pour remporter le 27e titre de champion du club et le premier depuis 2019, tandis que l’équipe féminine du Barça a remporté son quatrième trophée consécutif en Liga F fin avril.

Certains supporters ont scandé le nom de Lionel Messi dans l’espoir que le Barça puisse le ramener « à la maison » cet été, à 36 ans. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a assuré lundi qu’il ferait « tout ce qui est possible » pour ramener la star argentine au club.

Les joueurs et joueuses, juchés sur deux bus à toit ouvert, sont allés du Camp Nou vers l’Arc de Triomphe de la ville à huit kilomètres, entre deux rangées de supporters en liesse. « C’est une fierté de partager cela (avec les fans) et de les avoir plus proches que jamais », s’est réjoui le gardien Marc-André Ter Stegen sur la chaîne du club.