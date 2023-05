Manchester City - Real Madrid: pour fêter son record, Carlo Ancelotti veut la finale

Un soir de septembre 1997, Prague avait assisté à une joute sans saveur entre le Slavia local et Parme (0-0). Avec le recul, ce soir-là, la capitale tchèque a baptisé les débuts sur un banc de Ligue des champions d’un certain Carlo Ancelotti, 38 ans à l’époque. Or a posteriori, l’entraîneur du Real Madrid a démontré qu’il savait murmurer comme personne aux grandes oreilles de cette coupe, avec 4 victoires finales dans la compétition (Milan 2003 et 2007, Real Madrid 2014 et 2022), le seul avec ce palmarès, Paisley, avec Liverpool, et Zidane, avec le Real, s’étant « contenté » de trois trophées.