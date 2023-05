Romelu Lukaku fait une forte confession à Thierry Henry après la qualification de l’Inter en Ligue des champions (vidéo)

Entre Lukaku et Henry, l’histoire a toujours été au rendez-vous… Dans une séquence très sympa diffusée sur la chaîne américaine CBS Sport, Romelu Lukaku et Thierry Henry sont revenus sur les derniers mois compliqués du buteur belge. Qualifié en finale de Ligue des champions après la victoire 3-0 scores cumulés de l’Inter face à l’AC Milan ce mardi, « Big Rom » ne souhaite pas oublier cette traversée du désert, qui lui a permis de revenir plus fort en cette fin de saison.

« C’était six mois très compliqué, Thierry Henry le sait très bien », raconte Romelu Lukaku. « Quand j’ai été blessé, on ne s’est pas rendu compte de combien c’était grave, parce que je suis un joueur explosif et quand tu te blesses à l’ischio-jambier, c’est très dur de revenir. Vous aviez pu voir au Mondial que je n’étais pas en forme. J’ai fait une rechute en janvier ce qui m’a coûté encore un mois et demi d’arrêt. Quand j’ai été à nouveau prêt, j’ai tout donné pour l’équipe. Même si on ne pouvait plus se battre pour le titre en championnat, nous avions cette Ligue des champions. Maintenant nous sommes en finale et on veut finir le plus haut possible en Serie A ».

« Un peu à la limite »

Avant d’ajouter : « C’était un moment très dur pour moi, j’étais un peu à la limite pour la première fois en 15 ans de carrière, poursuit l’attaquant, qui se réjouit d’être en finale de Ligue des champions mais ne souhaite pas oublier ce passage plus compliqué. Parce que j’avais la sensation d’avoir laissé tomber mon pays. Vous savez, jouer pour son pays c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire, à une Coupe du monde, tu veux tout donner, parce qu’on savait avec le staff que c’était la dernière chose. Et quand on voit ce qu’il s’est passé ensuite, tout m’est revenu en pleine tête quand j’ai quitté le camp ».