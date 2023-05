Parcours, horaire, diffusion TV… tout savoir sur la 11e étape du Giro

Ce sera déjà le deuxième jour sans Remco Evenepoel dans ce Giro 2023. Mais sans lui, le peloton du Tour d’Italie 2023 reprend sa route vers le Nord avec cette longue journée (219 kilomètres) vers le Piémont. Si le peloton affrontera trois cols répertoriés au classement du meilleur grimpeur, ceux-ci ne proposent pas plus de 5 % de moyenne et ne feront pas peur aux sprinters les plus expérimentés. Surtout au vu des quarante derniers kilomètres qui leur sont favorables.

Le final de cette étape en hommage à Fausto Coppi, décédé à Tortona voici septante ans exactement, ne sera toutefois pas sans danger : un dernier virage à droite est annoncé à 400 mètres de l’arrivée, ce qui annonce une bataille de positions en tête de peloton jusqu’au dernier moment.