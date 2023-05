L’hécatombe chez Soudal Quick-Step: après avoir perdu Remco Evenepoel, quatre autres coureurs contraints à l’abandon, tous positifs au coronavirus

Soudal Quick-Step devra poursuivre le Tour d’Italie sans Louis Vervaeke, l’Italien Matteo Cattaneo et les Tchèques Jan Hirt et Josef Cerny. Les quatre coureurs ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé l’équipe belge mercredi. «Après le test positif de Remco (Evenepoel, ndlr.), dimanche soir, deux autres coureurs ne se sentaient pas bien lundi matin mais les résultats des tests antigéniques étaient négatifs. Des tests PCR ont été réalisés sur les sept coureurs restants et quatre sont revenus positifs.Nous continuerons à surveiller et à mettre en œuvre notre protocole de test sur les trois coureurs et le staff qui restent en course», a déclaré Toon Cruyt, le médecin de l’équipe, cité dans le communiqué.

Dimanche soir, le ’Wolfpack’ avait déjà dû annoncer l’abandon de Remco Evenepoel, également à cause d’un test positif au coronavirus. Quelques heures plus tôt, Evenepoel avait récupéré le maillot rose de leader du classement général après sa victoire dans le contre-la-montre de la 9e étape. Il comptait 45 secondes d’avance sur le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et 47 sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Les organisateurs du Tour d’Italie ont décidé depuis lundi de renforcer les mesures sanitaires contre le Covid-19 en réintroduisant l’obligation de porter un masque buccal au contact des coureurs.