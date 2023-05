Corruption de la FIFA lors de la Coupe du monde? «Ils ont aidé l’Argentine à devenir championne du monde!»

Une attaque qui ne devrait pas rester sans conséquence… Diego Lugano, aujourd’hui retraité, ne doute pas que « l’Argentine a été aidée à devenir championne du monde » et s’en prend à la Fifa et aux arbitres.

Les cinq penalties en faveur de l’Albiceleste auxquels Lugano fait référence sont ceux accordés contre l’Arabie Saoudite, la Pologne, les Pays-Bas, la Croatie et la France en finale. Messi les a tous transformés, à l’exception de celui contre la Pologne.

Avant d’évoquer le VAR : « Je pense que ce que la Fifa a fait avec le VAR est un geste purement politique pour montrer à je ne sais qui qu’elle est transparente, poursuit-il. La question des mains est un non-sens. Si vous avez un doigt dans le coin, il y a penalty et vous gagnez un match. C’est une erreur de la part de la Fifa. Les joueurs n’ont pas d’opinion, mais les officiels qui n’ont jamais joué au football en ont une. Il n’est pas possible qu’un match soit défini par une stupidité. La VAR apporte au football plus de doute que de justice. Elle oblige l’arbitre à intervenir sur des actions stupides et sans conséquences. Ils ne comprennent pas ce qu’est un contact. Nous n’allons pas parler de la Coupe du monde du Qatar parce que c’est une honte ».