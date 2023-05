Les prochaines élections auront lieu le 9 juin 2024

J-389 ! Les Vingt-Sept ont tranché : les prochaines élections européennes auront lieu le 9 juin 2024. Le même jour, les Belges seront aussi appelés à voter pour les scrutins fédéraux et régionaux. La Constitution prévoit, en effet, que les citoyens désignent, simultanément, leurs élus à la Région ou à l’Europe. Quant à la législature fédérale, elle se termine en 2024. Le triplé semble donc quasi acquis : sauf crise majeure, on imagine mal la Vivaldi se saborder de manière anticipée, et convoquer les électeurs quelques mois avant le 9 juin. D’autant qu’ils le seront, une nouvelle fois, le 13 octobre 2024, cette fois pour les communales !

En optant pour le 9 juin, les Européens ont sauvé… le Doudou. Traditionnellement organisé le dimanche de la Trinité (le 26 mai en 2024), le grand rassemblement montois se préparait déjà à migrer dans le calendrier, pour céder la place aux urnes. D’un point de vue belge, cette date semblait en effet s’imposer comme rendez-vous électoral : cinq ans tout pile après les dernières élections. Mais, dans ce domaine, la Belgique n’est pas maîtresse de son sort, c’est l’Europe qui tranche. Et là, le dernier dimanche de mai ne faisait pas l’unanimité, en particulier auprès des Allemands, en plein congé fin mai. Faute d’unanimité entre les Vingt-Sept, c’est donc la date prévue, par défaut, dans l’acte électoral européen qui a été retenue. Soit la période du 6 au 9 juin. Au grand dam des Portugais, qui devront organiser les élections pendant un long week-end férié (la fête nationale y est célébrée le 10 juin et le 13 est également férié dans plusieurs villes). Un sacré challenge pour un pays où la participation au vote n’est pas obligatoire (et généralement assez faiblarde). Lisbonne réfléchit d’ailleurs déjà à la possibilité d’organiser un scrutin anticipé le 2 juin. La Belgique pouvait, elle, se contenter de toutes les dates. Et certainement du 9 juin, qui donne deux semaines de rab aux gouvernements en place, mais aussi quelques jours utiles de plus à la présidence belge du Conseil de l’UE.