Giro: Pascal Ackermann s’adjuge la 11e étape dans un sprint serré, journée compliquée pour les favoris (vidéos)

Pascal Ackermann a remporté la onzième étape du Tour d’Italie (WorldTour), courue entre Camaiore et Tortona sur 219 kilomètres, mercredi. Le coureur allemand de l’UAE Team Emirates a devancé au sprint l’Italien Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et le Britannique Mark Cavendish (Asatana Qazaqstan) après une étape qui a notamment vu l’abandon du Britannique Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), troisième du classement général. Son coéquipier et compatriote Geraint Thomas conserve son maillot rose.

Thomas est toujours le leader du classement général pour deux secondes sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Geoghegan Hart abandonne sa troisième place qui revient au Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates, à 22 secondes.