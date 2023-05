Patrick Lefevere donne des nouvelles de Remco Evenepoel après son abandon au Giro: «Il se sent mieux mais est toujours positif au Covid»

Dimanche soir, Remco Evenepoel a abandonné à cause d’un test Covid positif. Contacté par VTM, Patrick Lefevere a donné des nouvelles du champion du monde : « J’ai échangé avec lui via WhatsApp, il m’a dit se sentir mieux mais il a toujours mal à la gorge et a fait un nouveau test positif au Covid. Maintenir Remco en course n’était pas une option car on ne sait pas quels dommages le corona peut causer sur votre corps ».

Il n’a pas souhaité en rajouter une couche sur l’organisation du Giro : « C’est toujours facile de donner des leçons après coup. Rendre le port du masque obligatoire aurait sans doute été plus prudent mais ce n’est pas le moment d’en parler ».