Patrick Lefevere: «Remco Evenepoel n’ira pas au Tour de France»

Alors que de nombreuses rumeurs indiquaient une possible participation de Remco Evenepoel au Tour de France suite à son abandon au Giro, le directeur sportif Patrick Lefevere a coupé court au débat au micro de nos confrères de la RTBF : « Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent. C’est un jeune marié et il a vu sa femme seulement une dizaine de jours. Le mieux pour lui est de récupérer, se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-covid et refaire un programme. Il y aura les Mondiaux début août, mais concernant une éventuelle participation à la Vuelta, c’est trop tôt pour en parler. Honnêtement, on n’a pas encore pensé à un éventuel Tour d’Espagne. Dans le futur, le plan restera la découverte du Tour de France en 2024, ou alors on revient au Giro pour le gagner ».

Les choses sont maintenant claires et le débat est clos...