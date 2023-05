Benteke 9e plus gros salaire de MLS, Vanzeir dans le top 100: découvrez le salaire de nos Belges aux États-Unis

Les salaires de tous les joueurs de MLS ont été révélés. C’est Xherdan Shaqiri qui culmine en tête avec 8,15 millions de dollars par an. L’ex-joueur de Liverpool devance l’ex-Napolitain Lorenzo Insigne (Toronto FC) qui pointe à 7,5 millions et Chicharito (LA Galaxy) et ses 7,44 millions.

Côté des Belges, c’est Christian Benteke (DC United)qui trône en tête. Il est 9e de ce classement avec 4,43 millions de dollars par an. Avec six buts en 18 matches de MLS depuis son arrivée, le bilan du Diable rouge est maigre.

Deux autres Belges évoluent en MLS. Dante Vanzeir (New York Red Bulls), qui sera de retour de suspension ce week-end, est le 61e joueur le mieux payé de la Ligue avec 1,46 million. Quant au défenseur Logan Ndende (Sporting Kansas City), il doit se contenter de 396.000 dollars par an.