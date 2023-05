Formule 1: le Grand Prix d’Imola est annulé

C’était une décision de plus en plus attendue : le Grand Prix d’Emilie-Romagne et du Made in Italy est annulé. Les inondations qui ont touché la région autour d’Imola n’ont pas laissé le choix aux organisateurs, d’autant que le gouvernement était également en faveur d’une annulation.

Le vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini, avait appelé à l’annulation du Grand Prix sur la chaîne Sky tg24, après des « contacts directs entre le ministre, les institutions et les associations impliquées. Dédions nos forces aux efforts de secours », avait-il ajouté.

Faenza, commune située à 15 kilomètres d’Imola où l’usine AlphaTauri se trouve, a été très durement touchée, tandis que des routes ont été endommagées, et des ponts détruits dans un rayon de 40 kilomètres autour du circuit.